Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu

01.12.2020 23:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:57
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddelerde görev alan polisler, araçları tek tek durdurup, izinlerini kontrol etti.

ADANA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddelerde görev alan polisler, araçları tek tek durdurup, izinlerini kontrol etti. Ekipler, sokağa çıkma izni olmayanlara cezai işlem uyguladı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek caddelerinde kontrol noktaları kuruldu. Kısıtlama saatinde araçları durduran polisler, vatandaşların sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma izinleri olmayan vatandaşlara, Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uyguladı. Saimbeyli ilçesinden yola çıktıkları ancak geciktiklerini belirten iki kişi de cezadan kurtulamadı. Saat 05.00'a kadar sürecek kısıtlama süresince ekiplerin, ana arterler ve ara sokaklarda denetimlerini sürdüreceği bildirildi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

İlgili Haberler

Kısıtlama başladı 'kilit kavşak'ta tüm araçlar tek tek durduruldu
Kısıtlama başladı 'kilit kavşak'ta tüm araçlar tek tek durduruldu
AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nın hayata geçirdiği anlamlı proje kapsamında esnaflar tek tek gezildi
AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nın hayata geçirdiği anlamlı proje kapsamında esnaflar tek tek gezildi
Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi
Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Beyonce Demet Akalın İbrahim Büyükak
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Mehmet Topal Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 23:58:30. #1.14#
title