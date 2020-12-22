Son dakika... Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli yaralandı
Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan motosikletli lokanta çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan motosikletli lokanta çalışanı hastaneye kaldırıldı.
M.B, kullandığı 01 ACK 619 plakalı motosikletiyle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken, başka bir motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıyı gerçekleştiren motosikletliler olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bir lokantada paket servis elemanı olarak çalışan M.B, 112 sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Saldırıda yaralanan M.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney