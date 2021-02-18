Adana'da okul servis araçları denetlendi

Adana'da jandarma tarafından okul servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüz yüze eğitim sürecinde okul çağındaki çocukların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla sorumluluk bölgesinde servis araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, 115 araç ve sürücüsü kontrol edilirken gerekli şartları taşımayan 4 araç geçici olarak trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa