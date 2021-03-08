Adana'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

08.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:12
Adana'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Uğur Güler yönetimindeki 01 AFJ 620 plakalı motosiklet Varsaklar Mahallesi'nde bir köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Mehmet Usta Serdar Ortaç Çağlar Ertuğrul İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 20:12:34. #1.15#
title