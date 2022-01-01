Adana'da kavgaya müdahale eden polis göğsünden bıçaklandı - Haberler
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Adana'da kavgaya müdahale eden polis göğsünden bıçaklandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis göğsünden bıçaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından birisi bıçaklandı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memurlarından birisi bıçaklandı. Sağ göğüs tarafından bıçaklanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polisi bıçaklayan şüphelinin yakalama çalışması devam ediyor.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekiplerine, polisler kavga ihbarına gitti. Gittikleri yerde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştıkları sırada B.B isimli şüpheli bir polis memurunu göğsünden bıçakladı. Olayın şüphelisi ardından koşarak kaçtı.

Yaralı polis memurunun ekip arkadaşı durumu telsizden bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipler yaralı memuru Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kaçan B.B isimli şüphelinin yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Adana'da kavgaya müdahale eden polis göğsünden bıçaklandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis göğsünden bıçaklandı

Adana'da kavgaya müdahale eden polis göğsünden bıçaklandı

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