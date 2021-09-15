Adana'da karısını darbeden kişi 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

Adana'da tartıştığı eşini darbettiği öne sürülen koca hakkında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "nitelikli yağma" ve "hakaret" suçlamasıyla tutuksuz İ.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede müşteki ile şüphelinin evli olduğu, aralarında ziynet eşyası nedeniyle çıkan tartışma sonucu İ.A'nın hakarette bulunup saldırdığı karısı R.A'yı darbettiği ve suça konu eylemin doktor raporuyla sabit olduğu belirtildi.

Kocasından şikayetçi olan R.A'nın, "Eşimle sürekli huzursuzluk yaşıyorduk. Olay günü eşim, daha önce bana hediye ettiği bilezik ve alyansları istedi. Ben de bunları geri vermek istemeyince hakaret ederek beni dövdü. Kendisinden şikayetçiyim." şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A'nın "nitelikli yağma" ve "hakaret" suçlarından 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.