İki kişinin cep telefonlarını çaldığı öne sürülen kapkaç şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki kişinin cep telefonlarını çaldığı öne sürülen kapkaç şüphelisi tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişinin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişinin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki kişinin cep telefonları kapkaç yöntemiyle çalındı.

Mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı araştırmayla iki olayın da zanlısının Suriye uyruklu M.M.A.D. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki kişinin cep telefonlarını çaldığı öne sürülen kapkaç şüphelisi tutuklandı
İki kişinin cep telefonlarını çaldığı öne sürülen kapkaç şüphelisi tutuklandı
İki kişinin cep telefonlarını çaldığı öne sürülen kapkaç şüphelisi tutuklandı
İki kişinin cep telefonlarını çaldığı öne sürülen kapkaç şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki kişinin cep telefonlarını çaldığı öne sürülen kapkaç şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 10:35:51. #1.14#

title