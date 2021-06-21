İki kişinin cep telefonlarını çaldığı öne sürülen kapkaç şüphelisi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişinin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kişinin cep telefonlarını çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Meydan Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki kişinin cep telefonları kapkaç yöntemiyle çalındı.

Mağdurların şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı araştırmayla iki olayın da zanlısının Suriye uyruklu M.M.A.D. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, aynı mahalledeki evine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı