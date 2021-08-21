Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Feke ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Feke ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çataloluk Yaylası Aytepesi mevkisinde, iki aile arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Remzi B. ve İbrahim P. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Remzi B. hayati tehlikesi olduğu için Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
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