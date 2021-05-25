Adana'da gaspla suçlanan ev sahibine 15 yıla kadar hapis istemi
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Adana'da gaspla suçlanan ev sahibine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da gaspla suçlanan ev sahibine 15 yıla kadar hapis istemi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, kiracısının tehditle parasını ve bilgisayarını gasbettiği öne sürülen ev sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, kiracısının tehditle parasını ve bilgisayarını gasbettiği öne sürülen ev sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "nitelikli yağma" suçlamasıyla tutuksuz İ.T. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede İ.T'nin, kiracısı İ.Y'nin ikametine giderek bilgisayarını ve 1500 lirasını istediği, ancak ret cevabı aldığı belirtildi. Bunun üzerine sanığın, İ.Y'yi öldürmekle tehdit ederek bilgisayar ve parayı zorla aldığı anlatıldı.

Ev sahibinden şikayetçi olan İ.Y'nin, "İ.T. elinde bıçakla evime geldi. Kapıyı tekmeleyerek içeri girdi. Önce beni tehdit etti. Daha sonra ben kendisine direnince bana saldırarak bilgisayarımı ve 1500 liramı zorla aldı. Ben İ.T'den şikayetçiyim." ifadesi de iddianamede yer aldı.

İ.T'nin benzer suçlardan sabıkalı olduğu bilgisine de yer verilen iddianamede, sanığın "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İ.T ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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