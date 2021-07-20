Adana'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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Adana'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Adana'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolü bayramlaştı.

Adana'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolü bayramlaştı.

75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine, Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, oda ve meslek kuruluşları başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma etkinliğinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Adana'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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