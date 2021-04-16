Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, jandarma ekipleri tarafından 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Adana'da, jandarma ekipleri tarafından 6 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Çukurova, Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerinde, bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonun klima dış ünitesi, elektrik dağıtım şirketine ait araziden 37 metre bakır kablo ve bir evden de 2 televizyon, motorlu testere, çim biçme makinesi ile ruhsatlı av tüfeği çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini belirledi.

Evlerine baskın yapılan 6 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adresler ve bir araçta, çalıntı bakır kabloların bir kısmı ile çim biçme makinesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:35:03. #1.14#

title