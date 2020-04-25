Adana'da 365 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor
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Adana'da 365 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından getirilen 365 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor.

25.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:24
Adana'da 365 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından getirilen 365 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile AFAD'ın iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, tahliye edilen vatandaşların sağlık kontrolünden geçirilerek il genelinde bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildiği hatırlatıldı.

Daha önce yurt dışından getirilen 301 kişinin 14 günlük karantina sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, İskoçya, Lübnan, Rusya ile Almanya'dan tahliye edilen ve Adana'ya getirilen 365 Türk vatandaşının ise 14 günlük gözetim sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, alınan kararları en iyi şekilde uygulamak amacıyla tüm kurumlarla koordineli olarak çalıştıklarını aktararak, "Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ülkemize tahliye edilmesi noktasında yapılan çalışmaları da en iyi şekilde yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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