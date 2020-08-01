Adana'da 1590 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 1590 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
01.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:39
Adana'da 1590 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1590 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA