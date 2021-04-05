ADAM Voleybol'un rakipleri belli oldu

Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde Gaziantep'i başarıyla temsil eden Adam Voleybol takımının play-off yarı final gruplarında karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde Gaziantep'i başarıyla temsil eden Adam Voleybol takımının play-off yarı final gruplarında karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

Kadınlar 1. Lig'inde son maçını Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ile oynayan sarı lacivertliler, normal sezonu 36 puanla dördüncü sırada tamamladı. Adam Voleybol ilk kez mücadele ettiği ligde büyük bir başarıya imza atarak adını play-off gruplarına yazdırmayı başardı.

Finaller Bursa'da oynanacak

Gelecek hafta Bursa'da oynanması planlanan yarı final maçları öncesi Adam Voleybol'un rakipleri de belli oldu. Sarı lacivertliler, kendi grubunda bulunan Bolu Belediyespor, A grubundan gelen İzmir temsilcisi Karşıyaka ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

Yarı final statüsü

Birinci etap müsabakaları sonunda A ve B grubunda 1'nci 2'inci 3'üncü ve 4'üncü sırayı elde eden toplam 8 takım, yarı finale yükseliyor. Federasyonca 2 gruba ayrılan takımlar, belirlenen tarafsız bir salonda 3 günlük tek devreli lig usulü turnuva maçları oynuyor. Bayanlar yarı final müsabakaları sonunda 1. ve 2. gruplarda 1 ve 2'inci olan toplam 4 takım final müsabakaları oynamaya hak kazanıyor. Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1 ve 2'inci sırayı elde eden takımlar Sultanlar Ligi'ne yükseliyor.

Gruplardaki takımlar

Yarı final aşamasında 1. grupta Bolu Belediyespor, Adam Voleybol, Karşıyaka ve İBB yer alırken, 2. grupta ise Sigorta Shop Kalecik BLD, Nevşehir BLD, Edremit BLD, Altınoluk, Göztepe veya Çanakkale BLD yer alacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı