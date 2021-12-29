Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Özer, Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin toplu açılışını gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'de Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki törene katılarak, ülke genelindeki merkezlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

"Hizmet veren merkez sayısı 19'a yükseldi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen yıl Türkiye'de ilk kez Sincan'da Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin hizmete açıldığını belirterek, ülke genelinde toplam 19 mesleki eğitim merkezinde eğitimin başladığını kaydetti. Bakan Gül, temel amaçlarının cezaların infazı sonrasında da bireylerin topluma katkı sağlaması olduğunu söyledi. Ceza infaz kurumlarında okuryazarlığın artırılması için yürütülen seferberliğin sürdüğünü vurgulayan Bakan Gül, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve kurumlarında özveriyle çalışan personele gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

"Cezasını infaz eden kişi aileye, topluma, sosyal hayata karışacaktır"

Cezanın infazı sonrasında kişilerin topluma kazandırılmalarının önemini anlatan Bakan Gül, "Hangi cezayı verirseniz verin, bu ceza bir gün infaz edilip, o kişi ceza infaz kurumundan çıkıp aileye, topluma, sosyal hayata karışacaktır. O kişinin bir daha o suçu tekrar etmemesi, topluma faydalı birey olması için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. İnfazın asıl amacı da budur. Bu kişi topluma adapte olabilecek mi, toplumla bütünleşebilecek mi? Tüm çalışmalarımızı bu çerçevede ortaya koyuyoruz. Yoksa 'Ceza infaz kurumunun kapısından çıktı, ne halin varsa gör. ' Bu anlayışın ülkemize, toplumumuza hiçbir katkısı olmamaktadır. " diye konuştu.

"Çabalar meyvesini veriyor"

Bu yöndeki çabaların meyvelerini vermeye başladığını, hükümlülerin infaz kurumundan bir altın bilezik takarak çıkma ve onlarca meslek sahibi olma imkanına kavuştuğunu belirten Bakan Gül, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda geçen yıl 10 bin zeytin ağacı dikildiğini, 28 bin ağaçtan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretildiğini, 100 bin zeytin ağacı dikme hedefinin bulunduğunu aktardı. İnfaz kurumlarında okul sıralarından süt ürünlerine, mobilyadan sanayi ürünlerine varıncaya kadar geniş bir alanda çıraklık, kalfalık ve ustalık belgesiyle eğitim verildiğini belirten Gül, bu eğitimler sayesinde tahliye sonrası istihdama da önemli katkı sunduklarını ifade etti. Haber Merkezi

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