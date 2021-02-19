Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu
19.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:11
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Sakarya valiliğini ziyaretinden görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şeref defterini imzalaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaretlerinden görüntüler SAKARYA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Sakarya valiliğini ziyaretinden görüntüler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şeref defterini imzalaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaretlerinden görüntüler SAKARYA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç