Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu

19.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:11

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Sakarya valiliğini ziyaretinden görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şeref defterini imzalaması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaretlerinden görüntüler SAKARYA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Sakarya valiliğini ziyaretinden görüntüler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şeref defterini imzalaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaretlerinden görüntüler SAKARYA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Sakarya'da temaslarda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç

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