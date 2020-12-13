Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı
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Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı

13.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 13:31
Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı

SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken yağışlı havaya aldırmayan aralarında turistlerin de bulunduğu kısıtlamadan muaf olan 25 yolcusuyla Kadıköy'den kalkan Adalar vapuruna bindi.

SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken yağışlı havaya aldırmayan aralarında  turistlerin de bulunduğu kısıtlamadan muaf olan 25 yolcusuyla Kadıköy'den kalkan Adalar vapuruna bindi. Yaklaşık 650 yolcu kapasitesine sahip vapurda zaman zaman fotoğraflar çeken kişiler arasında, yanlarında evcil hayvanlarını getirenler de görüldü. Kadıköy İskelesi'nden kalkan vapur yolcularıyla Adalar'a hareket etti.

- İstanbul

Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı
Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı
Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı
Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı
Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı
Ada vapuru kısıtlamadan muaf olanlarla yola çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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