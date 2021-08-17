Acun Ilıcalı ile Zuhal Topal cephesinde flaş gelişme!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, mahkemelik olduğu Zuhal Topal ile anlaştığını açıkladı. Topal, yeni sezonda TV8'de program yapacak. Peki Acun Ilıcalı ile Zuhal Topal neden mahkemelik olmuştu? İşte detaylar...

Fox TV'de ekrana gelen 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının sunucusu Zuhal Topal, zam talebi karşılanmayınca sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi.

Yeni sezonda hangi kanalda olacağı merak edilen Zuhal Topal'ın akıbeti belli oldu.

Acun Ilıcalı, Zuhal Topal ile pozunu paylaşarak "Gündüz kuşağının başarılı ismi hoşgeldin" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI İLE ZUHAL TOPAL NEDEN MAHKEMELİK OLMUŞTU?

Acun Medya ve TV8, FOX'ta yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu iddia ederek geçtiğimiz yıl mahkemeye gitmişti. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararını verdi ve Acun Ilıcalı'nın programın durdurulması talebini reddetti.

Dosya kapsamında mahkeme bilirkişi incelemesi talep etmişti. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti incelemesini tamamladı ve raporunu mahkemeye sundu.

Bilirkişi raporunda, ilgili formatın eser sayılmaması nedeniyle koruma talep edilemeyeceği belirtildi. Dahası bilirkişi raporuna göre, TV8 ve Acun Medya'nın, böyle bir davayı açmak için hak sahibi olmadıkları da vurgulandı.

Ayrıca Bilirkişi raporuna göre, detaylı olarak iki programın formatları ve görüntüleri incelenip karşılaştırıldı ve iki program arasında benzerlik olmadığı kanaatine varıldı.

Davanın açıldığı İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 15 Ocak 2020 tarihinde kararını açıkladı ve Acun Medya ve TV8'i taleplerinde haksız bularak ve ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Kaynak: Snob Magazin