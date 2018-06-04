Acun Ilıcalı, Başkan Seçilen Ali Koç'a Başarılar Diledi

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen tarihi kongrenin ardından yeni başkan seçilen Ali Koç'la ilgili paylaşımda bulundu.

"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİM"

Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Gönülden başarılar dilerim. Hayallerini gerçekleştireceğinden ve Fenerbahçe'yi gönlümüzdeki hedeflere taşıyacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.