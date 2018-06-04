Acun Ilıcalı, Başkan Seçilen Ali Koç'a Başarılar Diledi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün yapılan kongrede başkan seçilen Ali Koç'a sosyal medya hesabından başarılar diledi.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sarı lacivertlilerde gerçekleştirilen tarihi kongrenin ardından yeni başkan seçilen Ali Koç'la ilgili paylaşımda bulundu.
"GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLERİM"
Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Gönülden başarılar dilerim. Hayallerini gerçekleştireceğinden ve Fenerbahçe'yi gönlümüzdeki hedeflere taşıyacağından şüphem yok." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (8)
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Senin Allahina kurban Ali Koc seni hepimiz seviyoruz ve inaniyoruz!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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acuncum böyle diyceğine biraz destek çıksan bak kulüp zor durmdaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali koça lafım yok doğru adam ama bu acun bi tuhaf içten pazarlıklı poker suratlı biri bana hiç güven vermiyorCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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adam cem yılmazı kesmişCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bence acun baskan olmaliydi.hem herkes seviyor acun.hem ticarette iyi hemde futbolcularla arasi iyi.daha ne olcakCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır