Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
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Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ISPARTA - Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle takla atan doktor İhsan Ulusoy hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolunun Keçiborlu mevkiinde meydana geldi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olduğu öğrenilen doktor İhsan Ulusoy'un idaresindeki 07 MRU 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki tabelaya vurdu sonra şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri İhsan Ulusoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ulusoy'un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptığı ve sonra takla atarak şarampole düşmesi yer alıyor.

Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
Son dakika... Acil tıp uzmanı genç doktorun hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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