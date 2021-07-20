"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Yaralıların hastaneye gelmesi Yaralı vatandaşın konuşması - Hatay Hatay'ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 30 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaralıların hastaneye gelmesi

Yaralı vatandaşın konuşması - Hatay

Hatay'ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 30 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İbrahim Karaşahin, kurban kestiği sırada bıçağın kayması sonucu elinde kesik oluştuğunu, ilk defa başına böyle bir durum geldiğini belirtti.

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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