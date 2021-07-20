"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
Yaralıların hastaneye gelmesi Yaralı vatandaşın konuşması - Hatay Hatay'ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 30 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Yaralıların hastaneye gelmesi
Yaralı vatandaşın konuşması - Hatay
Hatay'ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 30 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İbrahim Karaşahin, kurban kestiği sırada bıçağın kayması sonucu elinde kesik oluştuğunu, ilk defa başına böyle bir durum geldiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak