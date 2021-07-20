"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Yaralıların hastaneye gelmesi Yaralı vatandaşın konuşması - Hatay Hatay'ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 30 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.