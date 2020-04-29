Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 şüpheliden biri tutuklandı Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, kendisini belediye başkanı olarak tanıtarak arayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia eden kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulunmasının ardından yakalanan 2 şüpheliden...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, kendisini belediye başkanı olarak tanıtarak arayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yardım topladığını iddia eden kişi tarafından 40 bin lira dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulunmasının ardından yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Albayrak'ın kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıtan şüpheli bir kişiye 40 bin lira havale yaptığını ve bu paranın şüpheli Abdulvahap B. tarafından bir bankanın Gebze şubesinden çekildiğini tespit etti.

Bu kapsamda operasyonu başlatan polis ekipleri, şüpheli Abdulvahap B'yi Darıca'da gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve elde edilen deliller neticesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Albayrak'ı telefonla arayarak dolandıran şüpheli Fatih Y'yi Bağcılar'da yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanırken, şüpheli Fatih Y'ye ev hapsi verildi.

Kaynak: AA