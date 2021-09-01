Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama
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Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında madalyalar kazanan Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, başarılarını horon eşliğinde kutladı.

- Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama

İSTANBUL - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında madalyalar kazanan Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, başarılarını horon eşliğinde kutladı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Trabzonlu kardeşler Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler, Türkiye'ye iki madalya kazandırdı. Abdullah, tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu. Ali de tek erkeklerde (Sınıf 5) bronz madalya sevinci yaşatmıştı. Türkiye'ye büyük başarılar kazandıran Abdullah ve Ali Öztürk, madalyalarının sevincini horon eşliğinde kutladı.

Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama
Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama
Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama
Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama
Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Abdullah ve Ali Öztürk kardeşlerden horonlu kutlama - Haberler Spor
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