Abdullah Özadalı kimdir? Kaymakam Abdullah Özadalı kaç yaşında, nereli? Sason Kaymakamı olarak görev alan Abdullah Özadalı, Kahta'da doğdu. İlkokulu Adıyaman'da, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı ve üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin İşletme Bölümünde gördü. Abdullah Özadalı nereli?

Kaymakam olarak uzun yıllar görev yapan Abdullah Özadalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda Bakanlık İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Bilecik'in Yenipazar İlçesi, Çankırı'nın Orta İlçesi ve Nevşehir'in Gülşehir İlçelerinde kaymakam vekilliğinde bulundu.

ABDULLAH ÖZADALI KİMDİR?

Özadalı, 1983 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Adıyaman'da, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Üniversite tahsilini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin İşletme Bölümünde 2006 yılında tamamladı. 2008 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda Bakanlık İş Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2009 yılındaki kaymakamlık sınavını kazanarak, Adıyaman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine getirildi.

Eskişehir'in Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçesi ile Eskişehir İl Özel İdaresi'nde teftiş stajında bulunan Özadalı, Aydın'ın Germencik ilçesinde kaymakam refikliği görevinde bulundu. Bilecik'in Yenipazar ilçesi, Çankırı'nın Orta ilçesi ve Nevşehir'in Gülşehir ilçelerinde kaymakam vekilliğinde görev aldı. 2012-2013 tarihleri arasında Kapadokya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, 2013-2016 tarihleri arasında Sivas Hafik Kaymakamı, 2016-2018 tarihleri arasında Elazığ Ağın Kaymakamı görevlerini yerine getirdi.

Dil eğitimi almak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin idari yapısını tanımak amacıyla bir yıl Maryland Eyaleti University Of MarylandBaltimore County'de bulundu. Bu zaman diliminde Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği'nde dışişleri stajını tamamladı. "İç Güvenlik Sektörünün Gözetimi ve Denetimi" konusunda çalışmalar yaparak, bu alanda Kaymakamlık Tezi hazırladı.

10 Eylül 2018 tarihinden itibaren Sason ilçesinde göreve başlayan Abdullah Özadalı, evli ve bir kız babasıdır.