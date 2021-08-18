ABD'ye göre Gani, Afganistan'da artık siyasi bir figür değil
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ABD'ye göre Gani, Afganistan'da artık siyasi bir figür değil

ABD'ye göre Gani, Afganistan'da artık siyasi bir figür değil
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkede artık siyasi bir figür olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkede artık siyasi bir figür olmadığını söyledi.

Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Gani ile ilgili bir değerlendirme yapan Sherman, Afganistan'dan ayrılan Gani'nin artık siyasi bir figür olma vasfını kaybettiği yorumunu yaptı.

Sherman, Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ortaya çıkmasıyla ilgili bir soru üzerine, "(Gani) O artık siyasi bir figür değil. BAE ile iyi ilişkilerimiz var." yanıtını verdi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine ülkeden ayrılan Gani, BAE'de ortaya çıkmış ve Afganistan'a dönmek istediği mesajını vermişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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