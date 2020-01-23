ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.

23.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:09
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için 'e gelen (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı 'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS
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