ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, İsrail'de - KUDÜS
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.
23.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:09
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde bir araya geldi.
Kaynak: AA