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ABD tarihinde bir ilk

30.11.2020 19:44 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:54
ABD tarihinde bir ilk

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'i Hazine Bakanlığı görevi için seçtiğini duyurdu.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'i Hazine Bakanlığı görevi için seçtiğini duyurdu. ABD Senatosu'nun onaylanması halinde Yellen, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'i Hazine Bakanlığı görevi için seçtiğini duyurdu. ABD Senatosu'nun Yellen'in görevini onaylaması halinde ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Biden ayrıca, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) Direktörlüğüne Neera Tanden'i, Ekonomi Danışmanları Konseyi'nin başkanı olarak ise Cecilia Rouse'u seçtiğini duyurdu. Seçilmiş Başkan Biden, danışmaları olan Jared Bernstein ve Heather Boushey'i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyesi olarak atayacağını açıkladı.

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Biden, "Virüsü kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlama sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi inşa etmemize yardımcı olacak ekip bu" dedi.

Seçilmiş Başkan Biden, "Bu ekip, Covid-19'dan en çok etkilenen topluluklara yardımcı olacak ve ekonomimizdeki yapısal eşitsizlikleri ele alacak saygın ve test edilmiş çığır açan kamu görevlilerinden oluşuyor. Her Amerikalının işlerinden adil bir getiri ve eşit bir kazanç elde etmesini sağlamak için yorulmadan çalışacaklar" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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