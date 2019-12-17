Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti

17.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:00

ABD Senatosu, TürkAkımı doğal gaz boru hattına yönelik yaptırımları ve Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yardım içeren toplam 738 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

Bu aşamadan sonra belgenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulması gerekiyor. Trump, onaylanan bütçeyi beklemeksizin imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'deki Türkiye karşıtlığının neden olduğu yasa tasarılarına bir yenisi daha eklendi. Kongre'de yapılan oylamada 2020 yılı için ABD savunma bütçesini içeren yasa tasarısı kabul edildi.

TÜRKİYE VE RUSYA'YA ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR GELECEK

Tasarı, Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye'ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor. Aynı zamanda S-400 alımı Rusya savunma sektörü ile yapılan önemli düzeyde bir alışveriş olarak tanımlanıyor ve ABD yasası gereği Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Tasarıda Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması öngörülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'da açılışını yapacağı Türk Akımı ve Rusya'nın TürkAkımı projesine yönelik yaptırım uygulanmasını da içeriyor. Rusya ile askeri düzeyde işbirliğini de yasaklıyor.

TRUMP İMZALAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kogre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde geçen ve şimdi de Senato tarafından kabul edilen yasa tasarısı Başkan Trump'ın önüne gelecek. Trump daha önce savunma bütçesiyle ilgili yasayı imzalamak için hazır olduğunu belirmişti.