ABD Senatosu, Meksika sınırındaki duvar projesinin iptaline karşı sunulan tasarıyı reddetti
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ABD Senatosu, Meksika sınırındaki duvar projesinin iptaline karşı sunulan tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, Meksika sınırındaki duvar projesinin iptaline karşı sunulan tasarıyı reddetti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD Senatosu, Meksika sınırındaki duvar projesinin iptali yönündeki kararı durdurmak için Cumhuriyetçi Parti Senatörü Ron Johnson tarafından sunulan tasarıyı onaylamadı.

NEW ABD Senatosu, Meksika sınırındaki duvar projesinin iptali yönündeki kararı durdurmak için Cumhuriyetçi Parti Senatörü Ron Johnson tarafından sunulan tasarıyı onaylamadı.

Başkan Joe Biden'ın, selefi Donald Trump tarafından Meksika sınırında inşaatı başlatılan güvenlik duvarı için federal bütçeden sağlanan fonu iptal etmesi sonrasında, Cumhuriyetçi Senatör Johnson'un iptal kararının sonlandırılmasına yönelik teklifi Senato'dan kabul görmedi.

Johnson'un Senato'dan onay alması beklenen yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı bütçesine dahil etmeye çalıştığı tasarı, Demokrat kanattan sadece Batı Virginia Senatörü Joe Manchin tarafından desteklenirken, onaylanması için ihtiyaç duyulan 60 oya ulaşamadı.

Johnson tasarıyla ilgili olarak, "Sınırlarımızın, anavatanımızın ve Amerikalıların güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak 285 millik duvarı tamamlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Trump, çelik bir duvar inşasına karar vermişti

Eski Başkan Trump, ABD'ye Meksika sınırından izinsiz girişleri engellemek için Arizona, Texas ve California eyalet sınırlarının bir kısmını kapsayan çelik bir duvar inşa edilmesine karar vermişti.

Trump, ABD'ye gelmek üzere Orta Amerika'dan yola çıkan büyük bir göçmen kervanına karşı 15 Şubat 2019'da "ulusal acil durum" ilan etmiş ve bölgeye 10 binlerce asker yığmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve başladığında imzaladığı ilk kararnamelerden biri de Meksika sınırına örülen duvara sağlanan federal fonları kesmek olmuştu.

Biden yönetimi, geçen ayın sonlarında ABD-Meksika sınırının Laredo bölgesindeki iki sınır duvarı sözleşmesini de iptal ederek, duvarın bu bölümlerinin "herhangi bir yaşam, güvenlik ve çevre iyileştirmesi için gerekli olmadığı" yönünde açıklama yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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