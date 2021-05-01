ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet azaldı.

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 342'ye geriledi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 17 adet arttı.

Perşembe gününü 68,56 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,66 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 63,48 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 65,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya