ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı

ABD, CAATSA kapsamında Türkiye'ye sınırlı bir şekilde yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımın detayları ile ilgili olarak Financial Times'a açıklamalarda bulunan ABD'li bir yetkili, "Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordusunun ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin dolmasına çok kısa bir süre kala Ankara-Washington hattında tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı. ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulamasının detayları ortaya çıktı.

Dün gece ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımları açıkladı. SSB Başkanı İsmail Demir ile birlikte üç yetkiliye varlıklarını dondurma ve vize yasağı getirilmesi; uluslararası kamuoyunda "hafif bir yaptırım" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

"YAPTIRIM KARARI TÜRK SAVUNMA ENDÜSTRİSİNE ZARAR VEREBİLİR"

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuşan ve konuyla ilgili bağlantısı ve bilgisi olan bir yetkili yaptırımın detaylarını anlattı. İsmini açıklamak istemeyen yetkili, "Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının bağlarına zarar vermekten kaçınmak için incelikle tasarlandı" dedi. Financial Times, yaptırımın hafif gözükmesine rağmen NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesi olan Türkiye'ye zarar verebileceğini dile getirirken, "SSB'nin Türkiye savunma sistemleri geliştirme ve üretim sürecindeki kritik rolü nedeniyle bu yaptırım kararı Türk savuma endüstrisine zarar verebilir" yorumunu yaptı.

Yaptırım kararı sonrasında Pentagon bir açıklama yayınladı. Pentagon, "Türkiye önemli ve değerli bir NATO müttefikimiz fakat bu sorun ikili ilişkilerin gelişmesi için çok büyük bir bariyer oluyor" açıklamasını yaptı. Financial Times, "Yaptırımlar göreceli olarak hafif olsa da ABD'nin NATO müttefikine uyguladığı yaptırım kararı Türkiye ile geleneksel batı partnerleri arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor" ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLAR NEYİ İÇERİYOR?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıklarının dondurulacağını, bu isimlere vize kısıtlaması getirileceğini belirtmişti. Yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni verilmeyeceği açıklanmıştı.

CAATSA YASASI NEDİR?

Trump'ın, Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, esas olarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.

2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor. Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.

Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması, "önemli işlem" kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.