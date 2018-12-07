ABD'li Temsilciden Suriye Açıklaması: ABD-Türkiye İşbirliği Olmadan Sonuç Gözükmüyor

ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey yaptığı açıklamada, ABD'nin gözlem noktalarında savaşçı birliklerin bulunmadığı söyleyerek, "Amacımız taciz ateşi konusunda cesaretin kırılması. Suriye'de ABD-Türkiye iş birliği olmadan sonuç gözükmüyor. YPG endişelerinizin tamamını Washington'a taşıyacağız" dedi.

JEFFREY, BAKAN AKAR İLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile bir araya geldi. Jeffrey ile görüşmesinde Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

"ABD-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ OLMADAN SONUÇ GÖZÜKMÜYOR"

Jeffrey ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki gözlem noktalarında savaşçı birliklerin bulunmadığı söyleyerek, "Amacımız taciz ateşi konusunda cesaretin kırılması. Suriye Demokratik Güçleri DAEŞ'e karşı savaşıyor. Suriye'de ABD-Türkiye iş birliği olmadan sonuç gözükmüyor. YPG endişelerinizin tamamını Washington'a taşıyacağız. Astana sürecinin ilerlememesinin asıl nedeni Esad rejimi. Münbiç yol haritası Suriye'nin tamamına barış getirebilecek iyi model " dedi.