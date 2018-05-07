ABD'li Papaz Brunson Yargılanıyor

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına devam ediliyor.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıkan Brunson'ın, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Savcının, Brunson hakkında hazırladığı iddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı iddiası yer alıyor.

ABD'li papaz Brunson'ın, FETÖ'nün üst düzey mensuplarıyla kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği öne sürülüyor.

İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı iddia edilen Brunson'ın, özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu da suçlamalar arasında bulunuyor.

Tutuklu papazla ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY'nin hücre evlerinde sohbet toplantısı olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğraflar bulunmuş, Brunson'ın, YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edilmişti.

Taksim'de 2013'teki Gezi Parkı olaylarının organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson'ın, ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içerikleri de iddianameye konulmuştu.

Brunson ile FETÖ'cü Baz'ın "GSM sinyali" çakıştı

İddianameye yansıyan ifadesinde, "Gözaltına alınana kadar FETÖ/PDY diye bir şey duymadım. Bu kavramı gazete ve haberlerden okudum. Tu¨rkiye'de FETÖ/PDY u¨yesi herhangi bir kişiyle diyaloğa geçmedim. Bekir Baz diye birini hatırlamıyorum." diyen Brunson'ın bu beyanını, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması çürütmüştü.

Teknik incelemede, FETÖ'nün sözde Ege Bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali tespit edilmişti.

Mahkemeye sunulan HTS raporuna göre, Brunson'ın kullandığı 5 GSM hattı ile Baz'ın kullandığı 2 GSM hattının sinyal kayıtlarını karşılaştıran ekipler, 4 Nisan 2011 ila 19 Ağustos 2015 tarihlerinde GSM kullanıcılarıyla irtibat halindeyken Konak, Çankaya ve Alsancak'ta birbirlerine çok yakın yerde 293 kez sinyal saptamıştı.

Raporda yine firari sanık Baz'ın yardımcısı Mustafa Safa ile ABD'li papaz Brunson'ın GSM hattının aynı yerde sinyal verdiği tespiti yer almıştı.

Ayrıca, ABD'li papaz Brunson'ın "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan avukat Taner Kılıç ile 9 kez iletişim kurduğu da HTS kayıtlarına yansımıştı.

ABD'li papaz Brunson'ın, "Tanımıyorum" dediği firari sanık "Ramazan" kod adlı Baz'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan görüşen ender kişilerden olduğu bilgisi, istihbarat raporları ve bazı tanık ifadelerinde geçiyor.

Suçlamaları kabul etmedi

İlk kez 16 Nisan'da hakim karşısına çıkan Brunson, Türkçe yaptığı savunmasında, İsa Mesih'i anlatarak ona öğrenci yetiştirmek için 1993 yılında Türkiye'ye geldiğini belirtti.

FETÖ'nün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari sanık Bekir Baz'ı tanımadığını ve onunla irtibatı olmadığını savunan Brunson, hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmedi.