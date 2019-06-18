ABD - İran gerilimi: Washington Orta Doğu'ya ek bin asker gönderme kararı aldı

ABD ordusu, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından, Orta Doğu'ya ek 1000 asker gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) vekalet eden Patrick Shanahan yaptığı yazılı açıklamada, asker gönderilmesi kararının İran'ın "düşmanca tavrı" karşısında alındığını söyledi.

Amerikan Donanması da, Umman Körfezi'neki tanker saldırılarının İran tarafından geçekleştirildiğini gösterdiğini söylediği yeni fotoğraflar paylaştı.

İran Pazartesi günü 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşma maddelerinin zenginleştirilmiş uranyum üretimi ile ilgili kısmına uymayacağını açıkladı.

Tahran bu kapsamda, tarafların üzerinde mutabık kaldığı 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum limitini 27 Haziran'da aşacağını duyurdu.

Orta Doğu'da konuşlandırılacak askerler hakkında ne biliyoruz?

ABD'nin Orta Doğu'ya ek asker konuşlandıracağı Savunma Bakanlığı'na vekalet eden Patrick Shanahan tarafından Pazartesi akşamı yazılı bir çıklamayla duyuruldu.

Patrick Shanahan açıklamasında, "ABD İran ile çatışma peşinde değil" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Ulusal çıkarların korunması için bölgede çalışan askeri personelin güvenliğini ve sıhhatini sağlamak adına bu kararın alındığı" kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"İran'ın son saldırıları, İran'ın ve onlarla ilişkili güçlerin ABD'nin bölgedeki personelini ve çıkarlarını tehdit ettiğine dair aldığımız güvenilir istihbaratı doğruladı."

Shanahan, Amerikan ordusunun durumu gözlemleyeceğini ve gerektiği halde asker sayısında değişikliklere gidileceğini söyledi.

ABD askerlerinin tam olarak nerede konuşlanacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Bu askerler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay açıklanan 1500 askere ek olarak bölgeye gönderilecek.

Son fotoğraflar ne gösteriyor?

Bu duyurudan kısa bir süre önce, Pentagon Japon petrol tankerinin gövdesinden sökülerek götürülen patlamamış mayına ait olduğunu iddia ettiği yeni fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda, İran Devrim Muhafızları tarafından mayının söküldüğü ve onlara ait devriye botunun görüldüğü iddia ediliyor.

Washington yönetimi daha önce yayınladığı .

Son fotoğraflarda, Japon Kokuka Courageous gemisinde bir delik olduğu da açıkça görülüyor.

Perşembe günü Umman Körfezi'nde bir İsveç petrol tankerinde de patlama meydana gelmişti.

İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Tahran ile Washington arasındaki tansiyon, ABD'nin 2015 yılında imzalanan çok uluslu nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından artmıştı.

Beyaz Saray, kararın ardından İran'a yeni yaptırımlar getirmiş, Orta Doğu'daki varlığını artırmış ve İran Devrim Muhafızları'nı "terör örgütü" listesine almıştı.