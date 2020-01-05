ABD İran gerilimi tırmanırken AB'den Zarif'e davet
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ABD İran gerilimi tırmanırken AB'den Zarif'e davet

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti.

05.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:43
ABD İran gerilimi tırmanırken AB'den Zarif'e davet

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i 'e davet etti.


AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamaya göre, Borell, Zarif ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden ve Irak'ta tansiyonun son dönemde yükselmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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