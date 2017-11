Abd, Irak'taki Her Beş Hava Saldırısından Birinde Sivilleri Vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta DEAŞ'a yönelik düzenlediği her beş hava saldırısından biri sivil kayıpla sonuçlandı.



New York Times gazetesinin haberine göre, ABD'nin Irak'ta DEAŞ hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında yaşanan sivil kayıpları, Pentagon'un açıkladığı rakamdan 31 kat fazla.



Gazete, 2016 Nisan ve 2017 Haziran arasında Irak'ın kuzeyindeki 3 bölgede hava bombardımanına maruz kalan 150 sahayı ziyaret ederek kurbanların aileleriyle görüştü.



DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde yapılan incelemelerde, birçok sivil kaybının koalisyon güçlerinin raporlarında yer almadığı, örgüte ait hedefler olarak kaydedildiği ortaya çıktı. Bazı sivil kurbanların ise DEAŞ sempatizanı olmakla suçlandığı ortaya çıktı.



Haberde, 2014 Ağustos'tan bu yana Irak'ta, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından DEAŞ'a yönelik düzenlenen 14 bin hava saldırısından 2 bin 800'ünde sivil can kaybı yaşandığı bilgisine yer verildi. ABD yönetimi ise hava saldırılarından sadece 89'unun sivil kaybıyla sonuçlandığını açıklamıştı.



Saldırı yapılan bölgeler DEAŞ'a ait değil



Gazetenin haberinde, sivil kayıplarla sonuçlanan hava saldırılarının yapıldığı bölgelerin büyük bölümünde DEAŞ'a ait hedeflerin bulunmadığı bilgisine yer verildi.



Airwar isimli bağımsız izleme örgütüne göre, 2014 Ağustos ayından bu yana Irak'taki hava saldırılarında 3 binden fazla sivil hayatını kaybetti. ABD yönetimi hava operasyonlarında ölen sivil sayısını 466 olarak açıklamıştı.



Örgüt, ABD öncülüğündeki koalisyonun 2014 Ağustos'tan bu yana Suriye ve Irak'ta örgüte karşı düzenlediği 28 bin 353 hava saldırısında 5 bin 961 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.