ABD Hazine Bakanlığı Yetkilisi Billingsley Lübnan'da

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin terörizm finansmanı ve kara para aklamayla mücadele konusundaki uluslararası çabalara aktif bir şekilde katıldığını belirtti.

Avn, ABD Hazine Bakanlığı Terörizm Finansmanıyla Mücadele Müsteşarı Marshall Billingsley'i Cebeli Lübnan vilayetindeki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Billingsley'e "Lübnan'ın, Merkez Bankası ve yetkili finansal otoriteler aracılığıyla, uluslararası standartlara ve kanunlara uygun olarak, terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele konusundaki çabalara aktif bir şekilde katıldığını" ifade etti.

Avn, uyuşturucu kaçakçılarının gelişmiş yöntemlere başvurmasına rağmen gümrük birimlerinin pek çok kaçakçılık operasyonunu engellediğini kaydetti.

Terörle mücadelede Lübnan ordusuna verdiği destekten ötürü ABD'ye teşekkür eden Avn, bu desteğin sürmesi temennisinde bulundu.

Billingsley ise ABD Hazine Bakanlığının, Lübnan Merkez Bankası ve mali kurumlarıyla iş birliği yaptığını dile getirdi.

Billingsley, ülkesinin Lübnan ekonomisine ve ordusuna destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Lübnan'a gelen Billingsley, Başbakan Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmüştü.