ABD, Filistin ile görüşmelere devam edecek
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ABD, Filistin ile görüşmelere devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
ABD, Filistin ile görüşmelere devam edecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, dün toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde Filistin ile kesilen ilişkilerin Başkan Joe Biden döneminde yeniden sürdürüleceğini söyledi.

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ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, dün toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde Filistin ile kesilen ilişkilerin Başkan Joe Biden döneminde yeniden sürdürüleceğini söyledi.

Dün toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde eski Başkan Donald Trump döneminde kesilen ABD-Filistin ilişkileri gündeme geldi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Joe Biden'in göreve gelmesiyle Filistin ilişkilerinin tekrar güçleneceğini söyledi. Thomas-Greenfield, "Ocak ayından bu yana, diplomatik angajmanımıza barışa yönelik sürdürülebilir ilerlemenin her iki tarafta da aktif istişarelere dayanması gerektiği öncülüğü rehberlik ediyor. Bu amaçla, bir önceki yönetimde durdurulan diplomatik iletişim kanallarını yeniden açmak için adımlarını atıyor" dedi.

İsrail'in, Filistin devletiyle birlikte barış ve güvenlik içinde yaşadığı, karşılıklı olarak mutabık kalınan iki devletli bir çözüm vizyonunu yeniden taahhüt ettiğini kaydeden Sözcü Greenfield, Batı Şeria ve Gazze'ye 15 milyonluk insani yardım sözü verdi.

Filistin yönetimi, Trump'ın 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından önce Beyaz Saray ve Dışişleri ile ardından da güvenlik ilişkilerini kesmişti. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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