ABD'den Irak Başbakanı El-Kazimi'ye stratejik müzakerelerin başlatılması talebi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi tebrik ederek iki ülke arasında stratejik müzakerelerin başlatılmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi'yi tebrik ederek iki ülke arasında stratejik müzakerelerin başlatılmasını istedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan el-Kazimi ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Pompeo'nun Irak'ın yeni hükümetinin Meclisi'te güvenoyunu almasından dolayı tebrik ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ekonomik krizi atlatmak için ülkesinin Irak'ın yanında durduğunu belirttiği, iki ülke arasında stratejik müzakere başlatılmasını istediği ifade edildi. Pompeo'ya teşekkürlerini ileten Irak Başbakanı el-Kazimi'nin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla gelişmesi dileğinde bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak Meclisi ülkedeki yabancı askerlerin çıkarılmasını istemişti. ABD, Irak ile stratejik müzakere ve askerlerinin geleceğini görüşmek için görüşmeler yapılmasını istemişti. - ERBİL

Kaynak: İHA