ABD'deki Petrol Kuyularının Sayısı Ham Petrol Fiyatlarıyla Birlikte Arttı

Korona virüsünün yeni varyantının getirdiği vaka dalgasına rağmen petrol fiyatlarının göreceli olarak güçlü kalması sonucunda ABD'deki etkin sondaj kulelerinin toplamı 7 artarak 586'ya ulaştı.

Kuyu toplamında önceki hafta gerçekleşen 3 artış geçen haftaki sayımda toplamı 579'a getirmişti.

Baker Hughes, (Baker Hughes, petrol ile gaz endüstrilerine petrol sondajı, oluşum değerlendirmesi, sonuçlandırma, petrol üretimi, rezerv bilgileri gibi konularda danışmanlık yapan ABD merkezli uluslararası firmadır. Firmanın merkez ofisi Texas eyaletinin Houston kentindedir. Ç. N. ) bugünkü işler durumdaki toplam petrol kulesi sayısının, petrol endüstrisinin küresel salgının etkilerinden yeni kurtulmaya başladığı geçen yıl bu zamanlardaki toplam petrol kulesi sayısına göre 238 fazla olduğunu belirtirken, yine de rakamın hala küresel salgın öncesi rakamdan uzak olduğunu vurguladı.

ABD Enerji Verileri Yönetimi'ne (EVY) göre ülkede geçen haftaki petrol üretimi günde 11, 6 milyon varil olarak gerçekleşti. Sözkonusu rakam önceki haftanın üretim rakamı olan 11, 7 milyon varile göre daha düşük olmasına karşılık geçen yılın aynı dönemindeki 11 milyon varillik üretim rakamına göre daha yüksek. Dört haftalık ortalama petrol üretimi günde 11, 65 milyon varil olarak öngörüldü.

EVY'ye göre ABD petrol endüstrisi, önceki yılın üretim rakamı olan günlük 12, 2 milyon varilden geçen yıl günlük 11, 3 milyon varillik üretim rakamına rekor düzeyde büyük bir düşüşe tanıklık etti.

Geçen yılın Mart ayında küresel salgın sonucu petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından ABD'li petrol üreticileri üretimi kısarak daha az sayıda kuyuyu işler durumda bırakmıştı. Geçen yılın Mayıs ayına gelindiğinde ABD'nin ham petrol üretimi yine aynı yılın Ocak ayında ulaşılmış olan 12, 8 milyon varillik doruk noktasından aylık ortalama 10 milyon varile gerilemişti.

Baker Hughes raporlarına göre, şu anda ABD petrol üretimi önceki endüstriyel döngülere göre çok daha yavaş olsa da yine de büyümekte. Petrol spekülatörleri, gerek üretim gerek yatırım planlarında güvenli davranmaya devam ederken yatırımcılara nakit para döndürmeye odaklanmakta.

Üreticiler her ne kadar dikkatli davranmaya devam etseler de üretim yine de artmakta. EVY tarafından yayınlanan en son sondaj verimliliği raporundaki öngörü, ABD'nin Alaska ile Hawaii eyaletleri dışındaki 48 eyaletinde petrol üretiminin artacağı yönünde.

EVY raporundaki artış öngörüsü, Permiyan petrol havzasındaki üretim rakamının günde ortalama 4, 96 milyon varilden günde ortalama 5, 03 milyon varile yükselmekte olduğunun gözlenmesinden yola çıkarak içinde bulunduğumuz aydaki 8342 milyon varillik üretim rakamından gelecek ayda 8438 milyon varillik üretim rakamına ulaşacak olmasından kaynaklanıyor.

Kaynak: world-energy. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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