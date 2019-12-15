ABD'de yasal şekilde bulunanların dünyaya getirdiği 72 bin bebek vatandaşlık hakkı elde ediyor
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ABD'de yasal şekilde bulunanların dünyaya getirdiği 72 bin bebek vatandaşlık hakkı elde ediyor

Yeni bir araştırmanın ortaya çıkardığı verilere göre, her yıl ebeveynleri legal göçmen olan 72.000 bebek ABD topraklarında doğma sebebiyle ABD vatandaşlığı elde ediyor.

15.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:17
ABD'de yasal şekilde bulunanların dünyaya getirdiği 72 bin bebek vatandaşlık hakkı elde ediyor

'ni (ABD) yasal şekilde ziyaret edenlerin bu ülke topraklarındayken dünyaya getirdiği 72 bin bebek vatandaşlık hakkı kazanıyor.


ABD Göçmen Çalışmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmada, legal olarak doğan 33 bin bebeğin ebeveynlerinin yabancı uyruklu öğrenciler ve çalışanlar, 39 bin bebeğin ebeveynlerinin ise yabancı turistler olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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