ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 698 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 698 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 698 artarak 137 bin 418'e yükseldi.

ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 698 kişi hayatını kaybetti
12.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:08

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 698 artarak 137 bin 418'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 63 bin 674 artarak 3 milyon 357 bin 206'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 698 artarak 137 bin 418'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 842 bin 127 vakayla Brezilya, 856 bin 62 vakayla Hindistan ve 727 bin 162 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 426 bin 807 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 393 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 320 binden fazla vakayla California ve 259 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 41 milyon 792 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 490 bini geçti.

Kaynak: AA

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