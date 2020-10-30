ABD'de seçimlere 5 gün kala başkan adayları en kritik eyalet Florida'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

ABD'de seçimlere 5 gün kala başkan adayları en kritik eyalet Florida'da

30.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 30.10.2020 00:12
ABD'de seçimlere 5 gün kala başkan adayları en kritik eyalet Florida'da

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 5 gün kala Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Joe Biden, seçimlerin kaderini belirleyecek eyaletlerin başında gelen Florida'da aynı gün seçim kampanyalarını sürdürüyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimlerine 5 gün kala Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Joe Biden, seçimlerin kaderini belirleyecek eyaletlerin başında gelen Florida'da aynı gün seçim kampanyalarını sürdürüyor.

Başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de adaylar Trump ve Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor.

Trump, günlük programına Florida'nın Tampa kentinde başladı. Buradaki mitinginde Trump'a eşi Melania Trump da eşlik etti.

Melania Trump, buradaki konuşmasında, Kovid-19 salgınına karşı aşı çalışmalarında Demokratların tavrını eleştirerek, "Aşı konusu partizan bir konu değildir. Bir aşının üretilmesini desteklemiyorsanız Amerikan halkının sağlığını da desteklemiyorsunuz demektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump da Demokratların Kovid-19 salgınını siyasi çıkarları için kullandığını belirterek, "Biz yakında aşıyı dağıtacağız." dedi.

Trump'ın Kuzey Carolina mitingine hava muhalefeti

Öte yandan Trump'ın gün içinde bir başka kritik eyalet olan Kuzey Carolina'da yapması planlanan etkinlik olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesiye ertelendi.

Biden da yerel saat ile 18.30'da Tampa kentinde miting düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Çağla Şıkel Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Ali Koç Can Bartu Mehmet Topal Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de seçimlere 5 gün kala başkan adayları en kritik eyalet Florida'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 00:23:15. #1.14#
title