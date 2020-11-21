ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere

21.11.2020 03:51 | Son Güncelleme: 21.11.2020 03:54
ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla endişe verici boyutlara tırmanırken bazı eyaletlerdeki hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu belirtildi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla endişe verici boyutlara tırmanırken bazı eyaletlerdeki hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu belirtildi.

Ülkedeki pandemiyi takip etmek için kurulmuş gönüllü organizasyon Kovid İzleme Projesi verilerine göre, perşembe günü hastaneye yatışlarda salgının başından bu yana en yüksek rakam olan 80 bin 700 sayısına ulaşıldı.

Haftanın son günü için yapılan bilgilendirmede ise hastaneye yatışlarda, son 7 günde 74 bin 63 hasta ile, bir önceki haftaya göre yüzde 19,13 artış yaşandığı görüldü.

Johns Hopkins Üniversitesinden alınan verilere göre, bugün ülke genelinde 187 bin 833 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu.

Üniversite, bugün Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 15 olduğunu açıkladı.

"Her gün 2 bin 300 kişi hayatını kaybedebilir"

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce (IHME) paylaşılan raporda, "18 Aralık tarihine kadar her gün 2 bin 300'den fazla Amerikalı hayatını kaybedebilir." ifadesi yer aldı.

Daha önce, 1 Mart'a kadar toplam 440 bin civarında kişinin Kovid-19 salgınından hayatını kaybedeceği öngörüsünü paylaşan IHME, aynı tarih için bu rakamı 471 bine çıkardığını açıkladı.

Birçok eyalet alarma geçmiş durumda

Hızla yükselen Kovid-19 vakalarının artmasını önlemek amacıyla birçok eyalet kısıtlamaları artırırken bazı yönetimler sokağa çıkma yasağı ilan etti.

ABD'de vaka ve ölüm sayısının en hızlı arttığı Kaliforniya'da Vali Gavin Newsom, bir ay boyunca akşam 10.00 - 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken New York'ta okullarda tekrar uzaktan eğitime dönüldü.

Kuzey Dakota'da sadece 187 boş yatak kaldı

Son 7 günlük pozitif vaka sayısı ABD ortalamasının üzerinde seyreden Ohio eyaletinde de 21 günlük gece sokağa çıkma yasağı başlatılırken nüfus yoğunluğuna göre vakaların en çok arttığı Kuzey Dakota'daki hastanelerde ise sadece 187 boş yatağın kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki ünlük vaka sayısı ve Kovid-19 ölümleri sıralamasında birinci sırada bulunan Teksas eyaletinde de hastanelerin yüzde 90'ının koronavirüs hastaları tarafından doldurulduğu, yatak kapasitesi ve sağlık çalışanı konusunda ciddi sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Aşı onay süreci

Günlük vakaların, hastaneye yatışların ve Kovid-19 kaynaklı ölüm rakamlarının hızlı bir sıçrama yaptığı bir zamanda, aşı çalışmasında yüzde 95 başarı yakaladıklarını açıklayan Pfizer ve Biontech'in onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurduğu haberi ülkede gündem oldu.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Pfizer ve Biontech'in FDA onayı için başvuruda bulunmasının önemli bir gelişme olduğunu, Trump yönetiminin Warp Speed ??Operasyonundan General Gustave Perna da aşının onaylanması durumunda yaklaşık 40 milyon dozun hızla dağıtıma hazır olabileceğini söyledi.

FDA onay sürecinin ise birkaç hafta sürebileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi
Son dakika haberleri: Kastamonu'da vakalar hızla artınca hastanelerin kapasite dolma aşaması geldi
ABD'de Covid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldı
ABD'de Covid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda rekor seviyeye ulaşıldı
ABD'de klinik deneyleri devam eden TML Kovid-19 ilacı umut vadediyor
ABD'de klinik deneyleri devam eden TML Kovid-19 ilacı umut vadediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Öykü Karayel Aydemir Akbaş Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Mert Günok Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Çocuk Kasım Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19 aşısı beklenirken hastane kapasiteleri dolmak üzere - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 03:56:07. #1.15#
title