ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 bini geçti
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 bini geçti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 bini geçti
19.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:28

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 92 bini geçtiği açıklandı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle can kayıpları devam ediyor. Ülkede 92 bin 72 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 1 milyon 552 bin 315'e yükseldiği, bu vakalardan 1 milyon 101 bin 320'sinin aktif vaka olduğu ifade edildi. Buna ek olarak, salgının başlangıcından bu yana ABD'de toplamda 12 milyon 332 bin 231 test yapıldığı duyuruldu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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