ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 83 bin 564'e yükseldi ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 564'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 564'e yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülke ABD olarak kaydedildi. Worldometers'ın verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 564'e; toplam vaka sayısı ise 1 milyon 411 bin 128'e ulaştı.

Kaynak: DHA