ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 83 bin 564'e yükseldi
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 564'e yükseldi.
13.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:01
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 564'e yükseldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülke ABD olarak kaydedildi. Worldometers'ın verilerine göre, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 564'e; toplam vaka sayısı ise 1 milyon 411 bin 128'e ulaştı.
Kaynak: DHA