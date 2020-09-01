ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 187 bin 839'a yükseldi
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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 187 bin 839'a yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 bin 839'a yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 187 bin 839'a yükseldi
01.09.2020 17:46 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:50

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 bin 839'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 187 bin 839 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 214 bin 690 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 458 bin 244 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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