ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 187 bin 839'a yükseldi ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 bin 839'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 187 bin 839'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 187 bin 839 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 214 bin 690 kişiye ulaştı. Ülkede, 3 milyon 458 bin 244 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: DHA