ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 137 bini geçti ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 429'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 429'a yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ve en yüksek vakaya sahip olan ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 137 bin 429 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 3 milyon 357 bin 928 kişiye ulaştı.

Kaynak: DHA