ABD'de Filistinlilere yaptığı saldırılardan dolayı, İsrail'e karşı protestolar devam etti

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılı ve İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırıları nedeniyle yapılan protestolar bugün de farklı kesimlerin katılımıyla devam etti.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılı ve İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze'ye saldırıları nedeniyle yapılan protestolar bugün de farklı kesimlerin katılımıyla devam etti.

Nekbe'nin yıl dönümü dolayısıyla dün ABD'nin birçok kentinde düzenlenen büyük mitinglerden sonra bugün de Müslüman ve Türk nüfusun yoğun yaşadığı Paterson şehrindeki yerel yöneticiler ve farklı Yahudi grupların da destek verdiği gösteride İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçları protesto edildi.

Filistin halkının evlerinden zorla çıkarılmasının kabul edilemeyeceğine, İsrail işgali bitinceye kadar Nekbe hareketinin devam edeceğine vurgu yapan konuşmacıların yanında Paterson ve Prospect Park Belediye Başkanları Andre Sayegh ile Muhammed Hayrullah da Filistin halkının uğradığı şiddet ve ayrımcılığa karşı uluslararası toplumun sesini daha çok yükseltmesi gereğine değindi.

Türk İmam Ahmet Babür'ün okuduğu Kur'an ve İngilizce yaptığı dua ile başlayan Filistin'e destek mitinginde, Paterson civarında yaşayan Türk vatandaşları da ellerinde Türk bayrakları ile destek için hazır bulundu.

Farklı Yahudi grupları da destek verdi

İsrail'i, "ırkçı ve siyonist" olarak tanımlayan Ortodoks Yahudi Cemaati üyeleri de Filistinlilere destek verenler arasında yerini alırken, barış yanlısı "Jewish Voice for Peace " adlı Yahudi Amerikalı grup üyeleri de taşıdıkları dövizlerde İsrail'e yapılan ABD yardımlarının kesilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan, New York, Washington DC ve Chicago başta olmak üzere, ABD'nin birçok şehrinde de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Nekbe günü

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay