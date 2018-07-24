ABD'de Eski Eyalet Hapishanesi 600 Bin Dolara Satıldı

ABD'nin New York eyaletinde eski eyalet hapishanesi yerleşkesinin 600 bin dolara satıldığı duyuruldu.

New York eyaleti Genel Hizmetler Dairesinden yapılan açıklamada, Kanada sınırı yakınındaki eski Chateaugay Eyalet Hapishanesi binaları ve arazisinin açık arttırmayla 600 bin dolara satıldığı bildirildi.

New York ile Kanada'nın Quebec eyaleti sınırında yer alan Route 11 karayolu üzerindeki bulunan eski hapishanenin Kanadalı bir şirket tarafından satın alındığı belirtildi.

Şirketin yerleşkeyi Yahudi çocuklar için yaz kampı olarak kullanmayı planladığı kaydedildi.

Orta güvenlikli hapishanenin 4 yıl önce eyaletteki mahkum sayısının azalması nedeniyle kapatılmasına karar verilmişti.